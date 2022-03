In un’intervista con Comicbook durante la promozione diha parlato della sua carriera dopo

L’attore, che presto sarà in Weird: The Al Yankovic Story, ha parlato delle sue scelte peculiari:

Oramai mi sono fatto una reputazione per fare cose strane, che è bello e bizzarro al tempo stesso. In generale, comunque, dopo Harry Potter sentivo che per ogni persona che mi vedeva solo in un modo, ce ne fosse un’altra elettrizzata all’idea di mostrarmi in un altro modo.

E quindi, insomma, ci sono registi che pensano: “Oh, è solo Harry Potter” e altri che invece sono di un altro parere: “Oh, vorrei che reinventarlo in modo che il mondo possa guardarlo con altri occhi”.