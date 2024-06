In America ieri si festeggiava la Festa del Papà e qualcuno ha festeggiato il doppio: Daniel Radcliffe, infatti, si è portato a casa il suo primo Tony Award per la sua interpretazione in Merrily We Roll Along.

Radcliffe, dopo la cerimonia, ha fatto due chiacchiere con People, non solo riguardo all’ambito riconoscimento ma anche, approfittando della ricorrenza, raccontando di come sia essere padre di un bambino che ha compiuto da poco un anno con la compagna Erin Drake.

“È davvero fantastico! Chiacchiera un sacco, dice un sacco di cose… tutte senza senso ovviamente, ma adorabilmente senza senso” ha commentato. “Festeggerò con lui come si deve la Festa del Papà domani. Oggi l’ho visto in mattinata, poi abbiamo fatto le prove per la cerimonia dei Tony, poi l’ho rivisto di nuovo per un po’“.

Ha poi aggiunto:

Oggi poi avrò anche una matinee quindi non sono riuscito a passare molto tempo con mio figlio nel giorno della Festa del Papà come avrei voluto, ma lo farò domani e non vedo l’ora!

