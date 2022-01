Il primo biopic originale prodotto da Roku si intitolerà, e sarà un film dedicato alla vita del celebre musicista vincitore del premio Grammy interpretato nientemeno che da

“Weird Al” Yankovich è il musicista comico che ha venduto più album al mondo, vincendo cinque premi Grammy. Ha co-scritto il film assieme a Eric Appel, che si occuperà della regia. Alla produzione vi saranno Tango e Funny or Die, mentre la distribuzione esclusiva sarà in streaming su The Roku Channel.

La sinossi ufficiale del film recita quanto segue:

Questo biopic non nasconte nulla, esplora ogni sfaccettatura della vita di Yankovic, dalla sua ascesa meteorica alla fama mondiale con le sue prime hit “Eat It” e “Like a Surgeon” alle sue relazioni torride con celebrità e al suo famigerato stile di vita depravato. Weird: The Al Yankovic Story condurrà gli spettatori in un incredibile viaggio nella vita e nella carriera di Yankovic, da bambino prodigio alla più grande leggenda musicale di tutti i tempi.

Il musicista ha così commentato la notizia:

Quando il mio ultimo film UHF è uscito, nel 1989, ho fatto una solenne promessa ai miei fan: avrei fatto uscire un grande film ogni 33 anni, come un orologio. Sono felice di dire che siamo nei tempi previsti. E sono assolutamente entusiasta del fatto che Daniel Radcliffe mi interpreti nel film. Non ho dubbi sul fatto che verrà ricordato da tutte le future generazioni per questa parte-

Le riprese inizieranno a febbraio a Los Angeles.

Fonte: Variety