È passato poco più di un mese da quando vi abbiamo detto che, celeberrimo protagonista della saga cinematografica di Harry Potter, avrebbe interpretato il biopic Alfred Matthew Yankovic, meglio noto come

Ora sono arrivate online le prime foto dal set grazie alle quali possiamo osservare la trasformazione dell’attore nei panni dell’iconico cantante.

“Weird Al” Yankovich è il musicista comico, vincitore di ben cinque premi Grammy, che detiene il maggior numero di copie vendute in questo particolare segmento musicale. Si è occupato della scrittura della pellicola insieme a Eric Appel, che si occuperà della regia. Alla produzione vi saranno Tango e Funny or Die, mentre la distribuzione esclusiva sarà in streaming su The Roku Channel.

Questa la sinossi che è stata diffusa a margine dell’annuncio della pellicola:

Questo biopic non nasconde niente, indaga ogni sfaccettatura della vita di Yankovic, dalla sua ascesa meteorica alla fama mondiale con le sue prime hit “Like a Surgeon” ed “Eat It” alle sue torride relazioni con celebrità e al suo famigerato stile di vita depravato. Weird: The Al Yankovic Story condurrà gli spettatori in un incredibile viaggio nella vita e nella carriera di Yankovic, da bambino prodigio alla più grande leggenda musicale di tutti i tempi.

Qua sotto potete ammirare le foto diffuse online da FilmUpdates:

Daniel Radcliffe on the set of the Weird Al Yankovic biopic https://t.co/xEb5RNfX36 — Film Updates (@FilmUpdates) February 19, 2022

Fonte: Twitter