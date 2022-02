Dopo i primi scatti rubati con, protagonista della saga cinematografica di, sul set del film biografico dedicato ad Alfred Matthew Yankovic, meglio noto come, oggi arriva la prima foto ufficiale.

“Indossare la camicia hawaiiana è un’enorme responsabilità che non prendo alla leggera” ha commentato Radcliffe. “Sono onorato di poter finalmente condividere con il mondo la storia vera al 100% della vita depravata e scandalosa di Weird Al“.

“Sono assolutamente emozionato che Daniel Radcliffe interpreterà me nel film. Non ho alcun dubbio sul fatto che le generazioni future lo ricorderanno per questo ruolo” ha commentato Yankovic.

Weird Al” Yankovich si è occupato della scrittura della pellicola intitolata Weird: The Weird Al Yankovic Story insieme a Eric Appel, che si è seduto in cabina di regia. Alla produzione troviamo Tango e Funny or Die, mentre la distribuzione esclusiva sarà in streaming su The Roku Channel.

