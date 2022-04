Tra le tante esibizioni memorabili che si sono tenute nelle ultime ore al Coachella (segnaliamo quella di Harry Styles con la partecipazione di Shania Twain), quella diè stata forse la più sorprendente. Il compositore e musicista sessantottenne si è scatenato sul palco dell’Outdoor Theatre sabato sera con un concerto eclettico, per la maggior parte del tempo senza indossare la maglietta (mostrando un petto pieno di tatuaggi), alternando brani delle sue colonne sonore (dapassando per) e canzoni dei suoi album – incluso materiale degli Oingo Boingo, ovviamente, oltre all’immancabile tema de

“È la prima volta che salgo su un palco come questo da 27 anni!” ha spiegato Elfman al pubblico. “Grazie per avermi fatto uscire da… come si chiama, mi dimentico. Grazie, mi piace un sacco qui!”

Il momento più emozionante di tutti è stato però quando ha esclamato: “What is this… Coachella town?”, cantando poi l’iconica This is Halloween da Nightmare Before Christmas. Un brano indimenticabile che nella versione italiana della colonna sonora del film è stata cantata da Renato Zero.

Potete vedere un video qui sotto: