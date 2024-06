Nel corso di due interviste, Danny Huston ha avuto la possibilità di parlare di due pellicole “complicate” cui ha preso o prenderà parte, ovvero la nuova iterazione de The Crow – Il Corvo (in uscita nei prossimi mesi, ma le cui riprese si sono tenute ben due anni fa) e il quarto capitolo de Una pallottola spuntata.

Delle Ip cinematografiche che, in un modo o nell’altro, rappresentano una vera e propria sfida specie in termini di paragone col passato.

Parlando con ComicBook, Danny Huston spiega circa Il corvo e Una pallottola spuntata ce:

Quello che trovo difficile è, in un certo senso, l’idea di rifare qualcosa che è già buono di suo. È come se non volessi toccarlo. Vuoi lasciarlo stare. Ricordo che mio padre (il leggendario regista John Huston, ndr.) diceva “Perché stiamo rifacendo i film venuti bene? Dovremmo rifare quelli cattivi e renderli buoni”. È lì che devi essere cauto. Eppure devi in qualche modo reinventarlo. Non puoi imitarlo semplicemente. È un equilibrio non semplice da ottenere.