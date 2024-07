Il giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti non è stato così gioioso per Danny Treyo, coinvolto in una rissa durante una parata per il 4 luglio.

L’attore si è ritrovato a discutere con alcuni cittadini di Sunland-Tujunga, quartiere di Los Angeles, dopo che un gavettone è finito dritto sulla sua auto vintage. L’attore è uscito dall’auto molto arrabbiato per l’accaduto e si è ritrovato faccia a faccia con le persone sbagliate, che hanno reagito con violenza, scatenando una rissa (come si vede in un video).

I presenti si sono azzuffati per poco tempo, visto che gli astanti hanno cominciato a urlare sottolineando che c’erano tanti bambini. Quando è arrivata la polizia, la folla si era già dispersa, perciò non sono avvenuti arresti.

Treyo ha parlato con TMZ definendo “codardi” gli uomini che gli hanno lanciato contro un gavettone, sottolineando il gesto “infantile” da parte di trentenni.

Si è trattata, in ogni caso, di una settimana difficile per la star, che lunedì ha annunciato la scomparsa del suo amato chihuahua, Dixie, morto all’età di 16 anni.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Siamo anche su TikTok!

Classifiche consigliate