Sono passati quasi due anni dalla conferma di uno spin-off della serie animataincentrato sul personaggio di. Nel corso del tempo il progetto è cambiato, tant’è che MTV Entertainment Studios e i produttori esecutivi Grace Edwards e Tracee Ellis Ross hanno annunciato che non si tratterà più di una serie, ma di un film incentrato sulla vita dopo il college del personaggio doppiato in originale da Ellis Ross ().

Accanto a lei troveremo Pamela Adlon (Better Things), Cole Escola (Search Party), Jojo T. Gibbs (Twenties), William Jackson Harper (Love Life), Zosia Mamet (The Flight Attendant), Alex Moffat (Saturday Night Live), Dermot Mulroney (Hanna), Arden Myrin (Insatiable), Kal Penn (Designated Survivor), Kofi Siriboe (Queen Sugar), Dulcé Sloan (The Daily Show with Trevor Noah) e Heléne Yorke (The Other Two).

Jodie seguirà Jodie Landon che si prepara a lasciare il college e a trasferirsi in città dove inizia a lavorare alla Firstfinity, una misteriosa compagnia tecnologica in stile Google.

