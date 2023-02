Dario Penne è morto: addio al grande attore, doppiatore di Anthony Hopkins e Michael Caine

La notizia è stata diffusa dai colleghi sui social: è morto oggi Dario Penne, attore e storico doppiatore di Anthony Hopkins e Michael Caine. Tra due giorni avrebbe compiuto 84 anni: era nato il 17 febbraio 1938.

Penne è stato un attore al cinema, in televisione e in teatro, ma viene ricordato in particolare per la sua carriera di doppiatore, in particolare per aver prestato la voce ad Anthony Hopkins da Ore disperate (1990) in poi. Ha doppiato Christopher Lloyd nel ruolo di Emmett Brown negli ultimi due film di Ritorno al Futuro, ma anche nel ruolo del giudice Morton in Chi ha incastrato Roger Rabbit, è stato Michael Caine in numerosi film tra cui i tre Batman diretti da Christopher Nolan, Gary Oldman in Dracula di Bram Stoker, Donald Sutherland ne I pilastri della Terra. Era anche sua la voce di Bender in Futurama.

A ricordarlo sui social in queste ore molti colleghi, tra cui Lorenzo Scattorin.