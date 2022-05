Anche seha, effettivamente, avuto ben due seguiti, mettendo insieme fattori quali la natura direct-to-video dei medesimi, la sostituzione del protagonista Liam Neeson con Arnold Vosloo e il coinvolgimento di Sam Raimi e Robert Tapert solo come produttori esecutivi, possiamo affermare che, senza ombra di dubbio, si tratta di lungometraggi non paragonabili alla pellicola uscita nel 1990.

In una chiacchierata fatta da Sam Raimi con The Wrap per la promozione stampa di Doctor Strange nel multiverso della follia, il regista ha svelato che, a quanto pare, la Universal starebbe lavorando a un legacyquel.

Sì, la Universal sta parlando di un sequel di Darkman. C’è un produttore collegato, ma non so nulla di specifico in merito alla storia né mi sono informato troppo. Sono stato occupato con questo film. Ma penso sia una cosa interessante.

Sam Raimi spiega che, naturalmente, se il film si farà davvero un fattore chiave sarà, a suo modo di vedere, l’eventuale partecipazione di Liam Neeson. Attore che giusto qualche settimana fa, in un’intervista con Comic Book, ha ammesso che amerebbe molto leggere una sceneggiatura per un sequel di Darkman.

