Sì, assolutamente, sento di poterlo fare. In questo punto della mia carriera mi sento abbastanza sicuro da poter dirigere un film. Ho degli obiettivi e non ho intenzione di partecipare a grossi film epici, preferisco film drammatici più contenuti e fonte di ispirazione. È quello che ho sempre voluto fare. Ora so però di aver appreso abbastanza e di conoscere tutto il necessario dietro la lavorazione di un film.

In una recente intervista con Screenrant , impegnato a promuovereha ammesso di essere pronto a debuttare alla regia di un progetto:

Ha poi aggiunto:

Ovviamente non conosco ogni singolo aspetto tecnico, ma mi sento sicuro di poter sedermi in cabina di regia e con una sceneggiatura solida e un bel cast potrei dirigere un film pazzesco. Sono arrivato al punto da aver appreso dai migliori, ho assorbito tutto e sono stato un bravo studente.

Rivedremo Dave Bautista nei panni di Drax per l’ultima volta in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Vi ricordiamo che durante l’Investor Day della Disney (ECCO TUTTI I DETTAGLI), la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha annunciato i vari progetti in cantiere fra cinema e TV. In tema Guardiani della Galassia è stato spiegato che, durante le riprese del terzo film, verrà girato anche uno Speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn, che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022, ovvero poco prima dell’uscita del film al cinema, prevista per il 5 maggio 2023.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!