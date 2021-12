LEGGI ANCHE – John Cena capisce la posizione di Dave Bautista sul non voler recitare di fianco a lui o The Rock

Dopo Denis Villeneuve, Rian Johnson, Zack Snyder e James Gunn,si appresta ad aggiungere il nome di un altro regista di grande richiamo nell’agenda delle sue collaborazioni professionali.

Deadline segnala infatti che Dave Bautista si trova nella fase finale di trattatiba per entrare a far parte del cast di Knock at the cabin, il lungometraggio del regista, fra gli altri, di The Village e Split sarà nelle sale americane il 3 febbraio del 2023.

Di recente, abbiamo ritrovato la star in Dune del già citato Denis Villeneuve. Nel kolossal sci-fi, l’ex wrestler ha interpretato Glossu “Bestia” Rabban Harkonnen. Da qualche settimana ha inoltre finito gli impegni sul set di Cena con delitto 2 (ricordiamo che il titolo ufficiale della pellicola non è ancora noto, ndr.) ed è attualmente impegnato nella lavorazione del terzo Guardiani della galassia di James Gunn. In futuro, oltre a Knock at the cabin di M. Night Shyamalan, sarà impegnato anche nel sequel di Dune.

Lo scorso maggio, durante il junket di Army of the dead, abbiamo intervistato proprio Dave Bautista che, nel corso della chiacchierata, ci ha spiegato come sceglie i ruoli che va ad interpretare. L’ultimo film di Shyamalan arrivato al cinema è Old (LEGGI LA RECENSIONE) interpretato da Gael Garcia Bernal, include Vicky Krieps, Alex Wolff e Thomasin McKenzie.

In aggiunta a quelli già citati, è di metà novembre la notizia che la star comparirà anche al fianco di Jason Momoa in una buddy comedy d’azione ancora senza titolo che verrà prodotta dalla MGM (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

