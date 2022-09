Dave Bautista protagonista dell’action thriller Cooler

Secondo quanto riportato da Deadline Dave Bautista è stato scelto come protagonista di Cooler, un nuovo action thriller che verrà diretto da Drew Pearce sulla base di una sua stessa sceneggiatura.

Nel progetto Bautista veste i panni di Ray Sagona, un buttafuori di South Beach in procinto di riavvicinarsi alla propria famiglia. Ma quando una cassaforte piena di droga viene rubata dal locale in cui lavora, l’uomo viene ricattato per rintracciare per primo il prezioso oggetto prima della squadra narcotici di Miami.

Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare la prossima estate.

