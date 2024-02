Dave Bautista, l’ex wrestler che da Guadiani della Galassia in poi è diventato un attore di successo e dal curriculum decisamente interessante, ha potuto parlare di questa sua nuova vita definendola molto più comoda e “facile” dei giorni in cui era una stella della WWE.

A fine febbraio ritroveremo Dave Bautista nei panni di Glossu Rabban in Dune 2, il kolossal sci-fi di Denis Villeneuve, ed è proprio da un’intervista fatta a margine della promozione del film che ha potuto affrontare l’argomento.

Senza sminuire minimamente la recitazione, perché non bisogna mai sottovalutare il duro lavoro che c’è dietro la realizzazione di un film, posso dire che dopo una vita passata nella WWE, tutto il resto pare davvero facile perché quel settore, amico, è una lotta. È una lotta. Una routine incessante. Che va avanti tutto l’anno. Le persone guardano i programmi televisivi e pensano che quello che facciamo per vivere sia limitato a quello. Ma facciamo così tanti eventi non trasmessi in televisione, che non vengono mostrati in Tv.

E poi aggiunge:

Molte volte, i wrestler che promuovono gli spettacoli non tornano quasi mai a casa. Vanno subito verso la prossima città per promuovere il prossimo show. È una routine costante. Su un set cinematografico sei trattato benissimo. Non so cosa ci sia da essere infelici. Quando vedo attori lamentarsi, ci resto così deluso perché gli attori, soprattutto quelli principali di un film, sono trattati come dei re sui set cinematografici. Nel wrestling non accade nulla di tutto ciò. Lotti, porti i tuoi bagagli. Guidi di qui e di là. Portandoti sempre in giro le tue cose.