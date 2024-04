David Chase e Terence Winter si ritrovano dopo aver collaborato alla serie I Soprano nel ruolo di creatore e produttore esecutivo. Il duo infatti realizzerà un horror, ancora senza titolo, per la New Line di cui Chase sarà anche regista e sceneggiatore. L’ultima volta che Chase e Winter hanno lavorato insieme è stato appunto 25 anni fa per la celebre serie HBO, vincitrice di ben 21 Emmy.

I produttori del nuovo progetto horror sono Chase e Nicole Lambert (The Many Saints of Newark) per Riverain Pictures. Mentre i produttori esecutivi sono Rachel Winter (Dallas Buyers Club) attraverso la sua Tangerine Pictures e Terence Winter attraverso la sua Cold Front Productions.

