Durante una recente intervista per la promozione diha risposto a una domanda sulla possibilità di coinvolgere– due attori con cui ha lavorato separatamente – in uno stesso film.

Il regista ha svelato in effetti di avere già un’idea, ma ha poi spiegato perché potrebbe essere ostica da realizzare:

È stato Robert a presentarmi Kristen, in realtà. Hanno avuto un bellissimo percorso da attori, scegliendo con successo film d’autore uno dopo l’altro. Ho avuto un ottimo rapporto di collaborazione sia con Kristen che con Rob, e quindi riesco assolutamente a pensare a un film, o a un’idea, per cui sarebbe bello avere entrambi. Non voglio rifletterci troppo perché non sarebbe il mio prossimo film, ma potrebbe essere problematico visto che i fan magari si aspetterebbero un certo tipo di rapporto e ciò ostacolerebbe la creazione dei personaggi che avrei in mente per loro. Ho la strana sensazione che potrebbe essere problematico, perciò al momento è solo un’idea.