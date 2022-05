Sono passati 8 anni dall’uscita dell’ultimo film di David Cronenberg, Maps to the Stars , e finalmente tra qualche giorno i fan del grande regista potranno assistere al suo nuovo lavoro al Festival di Cannes: Crimes of the Future verrà infatti presentato alla kermesse francese prima di approdare al cinema. Ma sempre a Cannes, questa volta al Marché, sono in corso le trattative di compravendita dei diritti del suo film successivo, che quindi non tarderà ad arrivare (al più tardi, immaginiamo, tra il 2024 e il 2025): si tratta di, che vedrà per protagonista Vincent Cassell (già visto ne La promessa dell’assassino A Dangerous Method ).

Secondo quanto riporta Variety, il film è stato scritto da Cronenberg e segue le vicende di Karsh (Cassel), un uomo d’affari innovativo nonché recente vedovo, che costruisce un dispositivo in grado di connettersi con i morti attraverso una sorta di sudario. L’attività rivoluzionaria di Karsh sta per esplodere nel mainstream quando numerose tombe nel suo cimitero vengono vandalizzate, inclusa quella di sua moglie. Mentre fatica a trovare un motivo chiaro per l’attacco, il mistero di chi ha creato questo caos e perché lo condurranno a rivalutare la sua attività, il suo matrimonio e la fedeltà alla memoria di sua moglie defunta, oltre a spingerlo verso nuovi inizi.

Le riprese inizieranno a marzo del 2023.