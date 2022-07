David Lowery torna sul set, ecco il titolo del nuovo film del regista di “Storia di un fantasma”

Dopo Sir Gawain e il cavaliere verde e in attesa di Peter Pan e Wendy, David Lowery è tornato sul set di un nuovo progetto non ancora annunciato.

A svelarlo, in una storia Instagram, è stato Andrew Droz Palermo, direttore della fotografia di altri progetti del regista come Sir Gawain e il cavaliere verde e Storia di un fantasma.

Sul progetto si sa poco e nulla, ma come rivela il ciak sul set si intitolerà The Oak Thorn and The Old Rose of Love, un riferimento al romanzo fantasy medioevale di Michael J. Sullivan, The Rose and The Thorn, come riporta Words of Freel.

La pellicola è stata descritta come “sequel spirituale” di Sir Gawain, ma al momento non sono noti ulteriori dettagli.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo film di David Lowery? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!