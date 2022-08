Days Gone: Sam Heughan in trattative per il ruolo di protagonista nell’adattamento cinematografico

Secondo quanto riportato da Deadline Sam Heughan, attore conosciuto principalmente per aver preso parte alla serie televisiva Outlander, sarebbe in trattative per vestire i panni del protagonista nell’adattamento cinematografico di Days Gone, videogame sviluppato da Bend Studio e pubblicato da Sony Interactive Entertainment nel 2019.

Sheldon Turner (X-Men: L’inizio, Tra le nuvole) è stato ingaggiato dalla PlayStation Productions per scrivere la sceneggiatura del progetto.

Jennifer Klein e lo stesso Turner figurano tra i produttori attraverso la Vendetta Productions. Asad Qizilbash e Carter Swan lo produrranno per la PlayStation Productions.

Qua sotto potete leggere la descrizione ufficiale del videogame:

Vesti i panni logori dell’ex motociclista fuorilegge Deacon St. John, un cacciatore di taglie che cerca una ragione di vita in una terra piena di morte. Esplora insediamenti abbandonati in cerca di equipaggiamento per fabbricare armi e oggetti utili, o tenta la sorte insieme ad altri sopravvissuti provando a guadagnarti da vivere commerciando… o in modi più violenti. L’umanità è stata decimata da una pandemia e il mondo è in balia di creature selvagge note come Freaker. Ogni errore potrebbe esserti fatale mentre cercherai di farti una nuova vita nell’ostile High Desert del Pacifico nord-occidentale.

