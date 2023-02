James Gunn sulla possibilità del ritorno del Batman di Michael Keaton: “Siamo pur sempre un multiverso”

In occasione della presentazione di ieri sera dedicata al rilancio del DC Universe la stampa ha chiesto a Peter Safran e James Gunn un commento sui progetti in sviluppo dedicati a Batman.

Come noto, il primo film su Batman e la sua “bat-famiglia” sarà The Brave and the Bold, che presenterà il nuovo Uomo Pipistrello (quello di Robert Pattinson apparterrà a DC Elseworlds), ma anche Robin, che tornerà al cinema per la prima volta dal 1997.

“Matt [Reeves] sta lavorando a The Batman 2, che appartiene alla sua saga del crimine di Batman, che include anche la serie tv sul Pinguino” ha spiegato Gunn. “È un progetto a parte, e ci sta lavorando sodo. L’altro giorno ci ha presentato alcune cose bellissime davvero forti. Il nostro progetto è continuare su quella strada“.

Ha poi aggiunto:

Ma ovviamente tutto sarà bilanciato. Perciò The Brave and the Bold non uscirà nello stesso periodo di sei mesi di The Batman [2].

Peter Safran ha poi parlato della possibilità del ritorno di Michael Keaton dopo The Flash: “Ci sono sempre possibilità” ha commentato Safran prima che Gunn aggiungesse:

Siamo pur sempre un multiverso. Ma la cosa su cui ci stiamo concentrando è creare un universo che coinvolga le persone. E poi al di fuori di quello, se vorremo raccontare Storie del Multiverso, come uno dei progetti a cui stiamo in effetti lavorando, lo faremo.

Fonte