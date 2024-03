Makoto Shinkai, acclamato regista di Suzume e Your Name, ha lodato il film animato di Dead Dead Demon’s Dedededede Destruction.

Shinkai ha visto in anteprima la prima parte del film che adatta il manga di Inio Asano, e ne è rimasto stupito e innamorato:

Ho visto un’anteprima del film “Dead Dead Demons Dedededede Destruction: Part 1.” L’emozione che ho provato quando è iniziata la serie nel 2014, la sensazione di essere colpiti da una passione travolgente, da tenacia e talento, tutto è tornato alla mente. Mi è venuto tutto in mente mentre guardavo il film. Veramente magnifico. Mi fa anche capire che quella stessa ansia che era rimasta nella nostra vita quotidiana dopo il terremoto continua ad aumentare anche adesso, dieci anni dopo. Questo è un film che avrebbe dovuto già essere fatto. Non posso fare a meno di leggere di nuovo l’originale.

In Dead Dead Demon’s Dededede Destruction di Inio Asano, un’astronave aliena appare nel cielo sopra Tokyo. L’astronave non ha fatto altro che fluttuare nel cielo, ma la JSDF e altri eserciti in tutto il mondo stanno ancora cercando di distruggerla, con alcune persone che cercano di trarre profitto dallo sforzo bellico e altre che protestano contro l’intera faccenda. Sullo sfondo, la vita quotidiana di Kadode, Ouran e dei loro amici, che finiscono per essere coinvolti con gli alieni in un modo o nell’altro.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant

Classifiche consigliate