In occasione di un’intervista con il Vancouver Sun, Ryan Reynolds ha parlato della segretezza attorno a Deadpool 3, le cui riprese ripartiranno a breve dopo la fine dello sciopero degli attori.

L’attore ha prima di tutto risposto a una domanda sulla possibilità che la migliore amica di sua moglie Blake Lively, Taylor Swift, faccia un’apparizione nel film.

“Sì, ho sentito quella voce” si è limitato a dire ridendo, prima di aggiungere:

Adoro [il chiacchiericcio]. Credo sia un segno di quanto le persone siano desiderose di sbirciare in questo mondo. Ogni singolo segreto e tutti gli spoiler saranno rivelati il 26 luglio.

L’attore ha inoltre confermato che le riprese si terranno in Inghilterra, dopo “aver lottato duramente” per far svolgere le riprese negli Stati Uniti. “Hanno le infrastrutture [nel Regno Unito] e bisogna accettarlo, ma mi manca casa“.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

