Uno dei grandi ritorni già anticipati sin dal primo trailer di Deadpool & Wolverine è senza dubbio quello di

Aaron Stanford, che tutti i fan della saga originale dei mutanti ricordano come Pyro in X-Men 2 e X-Men – Conflitto finale.

In un’intervista con EW, a 18 anni dalla sua prima apparizione nei panni del personaggio, Stanford ha parlato della felicità di potere finalmente indossare un vero e proprio costume da X-Men.

“Ero felice di tornare anche solo semplicemente per l’idea di avere finalmente un costume come si deve.

Nella trilogia originale degli X-Men, Pyro non ha un grande sviluppo per quello che riguarda l’abbigliamento” ha commentato l’attore.

Ha poi aggiunto:

In X-Men 2, tutto ha inizio con Pyro che si trova alla Scuola di Xavier per giovani dotati. Le SWAT fanno irruzione nel bel mezzo della notte e ci ritroviamo a fuggire, quindi per metà film sono praticamente in pigiama. Non ho avuto l’opportunità di indossare la tipica tutina tattica in pelle di tutti gli altri X-Men. In X-Men 3, poi, semplicemente indossavo un completo che sembrava venire direttamente da un negozio di Hot Topic. Quindi avere finalmente l’opportunità di indossare un costume da supereroe che riprenda esattamente quello dei fumetti… è stato qualcosa di veramente fantastico.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

