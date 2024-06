Taylor Swift sarà in Deadpool & Wolverine? Da mesi si rincorrono le voci tra i fan: alcuni infatti sostengono che la popstar, amica strettissima di Ryan Reynolds e della moglie Blake Lively, possa avere un cameo nella pellicola dei Marvel Studios, magari come Lady Deadpool. L’anno scorso Swift, il regista Shawn Levy e i protagonisti del film sono stati visti varie volte insieme a seguire l’NFL, non è escluso che ne sia nata una collaborazione di qualche tipo…

Ora a ironizzare sulla cosa ci si mette anche la Marvel stessa, che ha condiviso un nuovo poster per promuovere l’uscita del film in IMAX in cui vediamo le mani dei due supereroi con gli iconici friendship bracelets che gli Swiftie si scambiano ai concerti della popolarissima cantante:

Ecco invece altri tre poster realizzati per promuovere altri formati PLF e la biglietteria online di Fandango:

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate