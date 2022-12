Death Stranding diventerà un film prodotto da Hideo Kojima e dal produttore di Barbarian

Solo qualche giorno fa è stato annunciato in pompa magna Death Stranding 2, il sequel del popolare videogame di Hideo Kojima uscito originariamente su PlayStation 4 nel novembre del 2019 (GUARDA IL TEASER TRAILER UFFICIALE).

Ora è Deadline a segnalare che Hideo Kojima e il produttore di Barbarian, Alex Lebovici, produrranno un adattamento cinematografico della popolare IP videoludica.

Il progetto sarà interamente finanziato dalla Hammerstone di Alex Lebovici e da Kojima Productions US con Allan Ungar in veste di produttore esecutivo.

Il videogioco vanta già un cast di all star del mondo del cinema e della Tv composto da Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro e Margaret Qualley. La trama del titolo racconta di un futuro prossimo in cui alcune misteriose esplosioni hanno scosso il pianeta causando una serie di eventi sovrannaturali noti appunto come Death Stranding. In questo scenario infestato da creature ultraterrene e con l’estinzione di massa sempre più vicina, il compito di salvare l’umanità è affidato a Sam Porter bridges (Norman Reedus).

La trama del film è ancora tenuta sottochiave. Deadline riporta però qualche piccola indiscrezione ovvero che la pellicola introdurrà nuovi elementi narrativi e personaggi all’interno dell’universo di Death Stranding. Analogamente, non è ancora chiaro se il cast del videogioco apparirà anche nell’adattamento per il grande schermo.

