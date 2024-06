Lunedì sera si è svolta la cerimonia annuale di beneficenza al Center For Youth Mental Health al New York Presbyterian e, sul palco, Demi Lovato ha parlato con il dottor Charlie Shaffer – figlio di Anna Wintour – del suo percorso di cura alla clinica e di come questo abbia cambiato il rapporto che ha con se stessa.

Ecco quanto dichiarato dalla cantante, come riportato da People:

Sono stata ricoverata cinque volte e ogni volta che tornavo nel centro di cura, mi sembrava una nuova sconfitta. So cosa significa, ma so anche che ho iniziato a vedere la luce della speranza quando ho iniziato attivamente a mettermi al lavoro su me stessa, che fosse sul lavoro, per un programma o anche solo parlarne con i miei medici e partire da lì per costruire nuovi legami.

Tutto è cambiato quando ho iniziato a trovare la gioia nelle piccole cose della vita. Per me è stato un grande cambiamento, ero abituata a sentirmi senza speranza e a non vederla da nessuna parte.

Dopo il mio quinto ricovero mi sono sentita… diversa. Come se avessi toccato definitivamente il fondo e mi fossi resa conto di cosa dovevo fare, ossia di vivere una vita in cui pensavo solo a guarire. Qualcosa che avevo rimandato da tempo.

Già dalla prima seduta e del primo ricovero però mi era chiara una cosa, ovvero che quello non mi identificava e non era ciò che sono. Era solo una parte di me, le mie difficoltà mi hanno solo resa quella che sono oggi, ma non mi hanno mai definita.