In onore della Festa del Papà – che in America e in gran parte del mondo si festeggia il 16 giugno – Demi Moore ed Emma Heming Willis hanno fatto squadra per celebrare Bruce Willis e il suo essere nato per fare il padre… soprattutto il padre di una squadra tutta al femminile!

L’attrice – ex moglie di Willis – e la sua attuale compagna hanno condiviso su Instagram una galleria di immagini, vecchie e attuali, con le tre prime figlie dell’attore avute da Moore (Rumer, Scout e Tallulah) e con le due più piccole avute con Heming Willis (Mabel Ray e Evelyn Penn).

“Felice Festa del Papà al nostro girl dad preferito. Ti amiamo tanto, BW!”

Tra tutte spicca una recente foto della figlia Scout che accarezza con dolcezza il volto del padre. Entrambe hanno voluto ricordare con gioia l’affetto con cui Willis ha cresciuto tutte le sue figlie e l’amore di cui lui stesso è circondato grazie a loro, che si prendono cura di lui da anni.

Emma Heming Willis ha ricondiviso poi il post nelle sue storie aggiungendo:

Felice Festa del Papà a quest’uomo davvero speciale. Oramai faccio fatica ad immaginarlo con un figlio maschio, è il padre perfetto per tutte le nostre ragazze.

Bruce Willis, lo ricordiamo, è affetto da demenza frontotemporale, una diagnosi che, purtroppo, appariva scontata già quando era stato reso noto il suo ritiro dalle scene a causa dell’afasia.

