Con 711,8 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo, Dune: Parte due è il film più redditizio del 2024 nonostante sia uscito a fine febbraio.

Non c’è molto da festeggiare, stando al regista Denis Villeneuve, come raccontato da Deadline. Il regista è intervenuto ai Canadian Screen Awards 2024 e si è definito “deluso che siamo ancora al primo posto… spero in altri successi al botteghino. Spero che il prima possibile il botteghino di questa estate si riveli di gran lunga migliore“.

Ha poi aggiunto:

Credo ci sia bisogno di film che siano delle esperienze cinematografiche, che abbraccino a pieno il potere del cinema, e non parlo solo di Dune 2, ma di tanti altri film. Un film come Civil War, per esempio, è un esempio perfetto di film che usano il potere del cinema. […] Sono stato fortunato che Dune 2 abbia coinvolto il pubblico, ma vorrei tanto che succedesse più spesso in tutta onestà.

