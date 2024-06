A quasi 30 anni dall’uscita nelle sale di Uno sguardo dal cielo, Denzel Washington ha ricordato con affetto e malinconia Whitney Houston, sua collega nel film in occasione retrospettiva dedicata alla sua carriera durante l’African Black Film Festival di questo sabato.

L’attore, durante una chiacchierata con Chaz Ebert – conduttrice del panel e vedova del critico cinematografico Roger Ebert – ha ricordato di aver notato una certa vulnerabilità nella Houston durante la lavorazione del film, e ha continuato dicendo:

Era come se sentissi che volevo in qualche modo proteggerla. Capisci? Voleva sembrare sempre così forte e dura, ma non lo era.