Dev Patel ha interrotto un litigio violento in Australia, accoltellato un uomo

Variety riporta che Dev Patel si è intromesso in un violento litigio ad Adelaide, in Australia, lo scorso 1° agosto. Come riportato da 7News, un uomo e una donna stavano litigando in strada e in un minimarket quando le cose si sono fatte violente e l’uomo è stato accoltellato in petto.

Come dichiarato da un portavoce dell’attore:

Possiamo confermare che ieri sera, ad Adelaide, Dev Patel e i suoi amici hanno assistito a un violento litigio già in corso al di fuori di un minimarket. Dev ha agito di istinto per cercare di fermarli ed è riuscito a separare le due persone. Il gruppo è riuscito a intromettersi ed è rimasto sulla scena in attesa delle forze dell’ordine e dell’ambulanza.

Nonostante le ferie al petto, l’uomo sopravvivrà.

Dev Patel ha di recente recitato in Sir Gawain e il Cavaliere Verde ed è al momento impegnato nella post-produzione del suo debutto alla regia finanziato da Netflix, Monkey Man. Prossimamente sarà accanto a Benedict Cumberbatch e Ralph Fiennes nel nuovo film di Wes Anderson sempre targato Netflix, The Wonderful Story of Henry Sugar.