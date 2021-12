, attore quarantaquattrenne noto al pubblico per aver interpretatoin, è stato arrestato mentre si trovava in Oklahoma per una concention dei fan, la OKC Pop Christmas Con, un evento di due giorni al quale avrebbe dovuto partecipare come principale ospite.

I media locali spiegano che mentre l’attore si trovava in giro a bere con la sua fidanzata, i due sono stati avvicinati da due donne che hanno chiesto un autografo. La fidanzata di Ratray ha consegnato loro due cartoline, cosa che ha causato un alterco con l’uomo. Tornati al loro hotel, il litigio sarebbe sfociato in un atto di grande violenza da parte di Ratray, che avrebbe messo le mani al collo della fidanzata e poi l’avrebbe colpita. Successivamente la donna è andata alla polizia, che ha arrestato l’attore.

Buzz McCallister, fratello di Kevin McCallister (Macaulay Culkin), ricompare anche nel recente Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo, uscito direttamente su Disney+: Buzz è l’unico McCallister ad avere un ruolo nella pellicola, e rappresenza il primo vero riferimento ai due film di Chris Columbus (il terzo e il quarto film della saga non sono considerabili “canon”). Nel film, Buzz è un ufficiale di polizia.

La carriera di Devin Ratray è stata piuttosto ricca di partecipazioni a film e serie televisive. Negli ultimi anni lo abbiamo visto in Le ragazze di Wall Street e Nebraska, oltre che in RIPD e ne Il mondo dei replicanti. Sul piccolo schermo è comparso in Hawaii Five-O, Russian Doll, Chicago Med, Blue Bloods, Law & Order e The Good Wife.

Fonte: Deadline