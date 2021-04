LEGGI ANCHE – Steven Soderbergh svela la lista di tutto ciò che ha visto o letto nel 2020

Secondo quanto riportato da Deadline Devin Ratray sarebbe entrato a far parte del cast di, nuovo progetto cinematografico firmato da(Contagion) prodotto dalla New Line che approderà su HBO Max.

Non ci sono ancora notizie rilevanti sulla trama effettiva del progetto. Sappiamo che la sceneggiatura è stata scritta da David Koepp (che produrrà anche il film insieme a Michael Polaire). Del cast fanno parte anche Byron Bowers, Jaime Camil e Jacob Vargas. Ratray e Soderbergh, ricordiamo, hanno già avuto modo di collaborare per la serie televisiva targata HBO Mosaic.

Ricordiamo che l’ultima fatica di Soderbergh, Let Them All Talk con Meryl Streep, approderà su HBO Max a dicembre.

Tra i progetti più noti a cui Ratray ha preso parte ricordiamo Le ragazze di Wall Street, Crazy Night – Festa col morto, Life Hack, Masterminds – I geni della truffa, The Lennon Report, 3rd Street Blackout, R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, Nebraska, Blue Ruin, Effetti collaterali, Elevator, True Bromance, Breaking Point, The Flying Scissors, Il mondo dei replicanti, The 2 Bobs, The Winning Season, Serial, The Cake Eaters – Le vie dell’amore, Slippery Slope, Un principe tutto mio, Strong Island Boys, Dennis la minaccia, Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York, Mamma, ho perso l’aereo ma anche numerose serie televisive come Law & Order – I due volti della giustizia, Conviction – Sex & Law, Criminal Intent, Supernatural, Law & Order: Unità Speciale, Girls, Blue Bloods, The Tick, Russian Doll, The Good Fight, Hawaii Five-0, Mosaic, Louie, Elementary, Agent Carter, Person of Interest e The Good Wife.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Steven Soderbergh? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!