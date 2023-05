Blizzard Entertainment ha diffuso in rete tramite Variety un particolare trailer in versione live-action dell’atteso titolo videoludico Diablo IV.

Il trailer in questione è diretto dalla regista Premio Oscar Chloé Zhao insieme a Kiku Ohe. Il progetto promozionale in questione, intitolato “Saviors Wanted, offre un assaggio del videogame in arrivo il 6 giugno.

Potete vedere il trailer cliccando sull’immagine qua sotto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

