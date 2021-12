deve ancora uscire al cinema, ma i Manetti Bros sono già al lavoro su due sequel (le cui riprese sono in corso), con un colpo di scena: al posto di, a interpretare il diabolico genio del crimine ci sarà nientemeno che, attore italo canadese ben noto al pubblico di Grey’s Anatomy per aver interpretato l’iconico dottor Andrew DeLuca.

A diffondere per primo queste indiscrezioni era stato qualche tempo fa Il resto del Carlino, che aveva anche notato come Gianniotti si trovasse a Bologna. E in queste ultime settimane lui e la moglie hanno pubblicato diverse altre foto anche da altre location dove sono in corso le riprese, prima tra tutte la città di Trieste. La notizia che Marinelli è stato sostituito da Gianniotti è giunta anche a noi di BadTaste.it ormai diverse settimane fa, e sebbene al momento la produzione non abbia ancora voluto ufficializzare ancora nulla, concentrandosi sull’uscita del primo film prevista per il 16 dicembre, le conferme arrivano ormai da più fonti.

Intanto arrivano da Milano le ultime foto dal set, dove la Jaguar E-Type spyder del 1963 e le Lancia Flavia della polizia di Clerville sono state immortalate mentre venivano spostate dalla produzione per le riprese di alcune scene che si sono svolte in via Larga durante la serata di ieri. Gli studios della fiera Bologna rimangono la base principale della produzione.

