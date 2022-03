Le riprese dei due sequel disi sono svolte in questi giorni a Bologna, e il nostro lettore Onimic ci ha mandato alcune immagini scattate dal set in esterni dei film dei Manetti Bros.

La produzione ha chiuso il traffico in alcune zone del centro: le riprese hanno coinvolto in particolare l’area tra piazza dei Martiri e via Marconi, che è stata trasformata in Clerville. In scena veicoli d’epoca, comparse in costumi anni sessanta e poliziotti: sono state girate scene d’azione, con inseguimenti e spari.

Al momento nulla sappiamo sui due sequel, se non che nel cast torneranno Valerio Mastandrea e Miriam Leone, mentre il ruolo di Diabolik è passato dalle mani di Luca Marinelli a quelle di Alessio Lapice (Il primo re). 01 Distribution non ha ancora confermato dettagli ufficiali sulla produzione.

Potete vedere alcuni video e diverse immagini qui sotto: