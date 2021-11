GUARDA: il primo trailer del film

uscirà il 16 dicembre: l’attesa per il nuovo film dei Manetti Bros con protagonista Luca Marinelli cresce sempre di più, così come cresce quella per il lancio del nuovo trailer in arrivo nei prossimi giorni. Per creare hype, 01 Distribution ha pubblicato in questi giorni i poster di Eva Kant (Miriam Leone) e a Ginko (Valerio Mastandrea), e oggi il poster ufficiale del film, che li riunisce assieme a Diabolik.

Nel cast di Diabolik, lo ricordiamo, compaiono anche Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini. Girato tra Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste, il film racconta la storia “oscuramente romantica” dell’incontro tra Diabolik e Eva, ambientata nello Stato fittizio di Clerville negli anni ’60. Diabolik è scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli a partire dai personaggi creati da Angela e Luciana Giussani.

La locandina è stata realizzata dall’agenzia creativa Vertigo Cinema di Federico Mauro, potete vederla qui sotto!