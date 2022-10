Come vi abbiamo raccontato, è in arrivo il libro intitolato The Diaries of Alan Rickman, che raccoglierà i 27 volumi manoscritti nel corso di più di 25 anni con i pensieri dell’attore sulla sua carriera e la sua vita. Vi abbiamo già mostrato alcuni estratti dedicati a Harry Potter e ulteriori estratti su Natasha Richardson, attrice britannica moglie di Liam Neeson che morì all’età di 45 anni a causa di un incidente in montagna.

L’Hollywood Reporter annuncia che l’editore pubblicherà anche la versione audiolibro, che si servirà dell’amico di vecchia data e narratore di audiolibri Steve Crossley, che leggerà la maggior parte dei testi. Accanto a lui si potrà ascoltare anche Rima Horton, moglie dell’attore, e anche quelle di due attori di Harry Potter: Alfie Enoch e Bonnie Wright, i volti di Dean Thomas e Ginny Weasley nella saga cinematografica.

Con un’introduzione di Emma Thompson, Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman sarà disponibile a partire dal 18 ottobre edito da Henry Holt & Co, mentre non è stata ancora annunciata una eventuale data di pubblicazione italiana.