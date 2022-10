Il diavolo veste Prada: Anne Hathaway non è favorevole a un sequel

Anne Hathaway ha espresso il suo schietto pensiero su un possibile sequel di Il diavolo veste Prada, amata commedia del 2006 in cui l’attrice ha condiviso lo schermo con Meryl Streep.

Parlando con Entertainment Tonight l’attrice premio Oscar ha rivelato di non essere affatto propensa all’idea che venga realizzato un sequel del film:

Un sequel non ci sarà. Non si farà. Non possiamo farlo. [Il diavolo veste Prada] Esiste. Ci sono altri film. Ci saranno altri film. Possiamo solamente guardare quello [Il diavolo veste Prada].

La sinossi del film:

Arrivata a New York, dopo essersi laureata ed aver trascorso una vita in una cittadina di provincia, Andy trova lavoro come assistente di Miranda Priestly, l’editrice di una delle più conosciute riviste di moda.Chiunque al suo posto si riterrebbe fortunato, se non fosse per il carattere del suo capo che sa renderle la vita talmente difficile. Dopo il primo colloquio però, Andy si rende conto che non saranno sufficienti ambizione e determinazione per sfondare nel mondo della moda, così lontano dal suo stile, ma non si darà per vinta ed accetterà la sfida…