Il diavolo veste Prada: Anne Hathaway spiega perché non pensa sia possibile realizzare ora un sequel

Ospite del talk show ABC The View, Anne Hathaway ha ribadito che non pensa sia possibile che venga realizzato un sequel de Il diavolo veste Prada, commedia del 2006 in cui ha condiviso lo schermo con Meryl Streep (LEGGI LO SPECIALE). Recentemente, l’attrice aveva dichiarato di non essere affatto propensa all’idea, mentre ora spiega più nel dettaglio perché:

Non so se ci potrà essere [un sequel]. Penso solo che quel film fosse in un’epoca diversa. Ora tutto è diventato digitale e quel film è incentrato sul concetto di produzione di un oggetto fisico ed è molto diverso. È allettante pensare a Andy ed Emily che devono portare il caffè a Miranda e lei è da qualche parte in Europa. E poi lungo la strada incontrano Stanley Tucci in Italia, che è in un ristorante. È allettante, ma non credo che succederà.

L’attrice ha poi suggerito che potrebbero “rilanciare” Il diavolo veste Prada e “trovare nuove persone” per farlo.

Qui sotto potete vedere il video completo dell’intervista:

La sinossi del film diretto da David Frankel:

Arrivata a New York, dopo essersi laureata ed aver trascorso una vita in una cittadina di provincia, Andy trova lavoro come assistente di Miranda Priestly, l’editrice di una delle più conosciute riviste di moda.Chiunque al suo posto si riterrebbe fortunato, se non fosse per il carattere del suo capo che sa renderle la vita talmente difficile. Dopo il primo colloquio però, Andy si rende conto che non saranno sufficienti ambizione e determinazione per sfondare nel mondo della moda, così lontano dal suo stile, ma non si darà per vinta ed accetterà la sfida…

