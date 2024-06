In una recente intervista con EW, il novantottenne Dick Van Dyke ha parlato di un particolare aspetto della sua performance come Bert lo spazzacamino in Mary Poppins, dichiarando che, a 60 anni dal film, le persone ancora non gli hanno perdonato l’uso dell’accento cockney (solitamente associato alla zona est di Londra) in maniera così marcata da risultare – a quanto dicono – ridicolo.

L’attore ne è ben a conoscenza, ma non sembra particolarmente turbato da questo aspetto:

Ancora mi prendono in giro per quell’accento, ma non mi sembra che questo abbia impedito o impedisca alle persone di godersi il film. Eppure vengo ancora deriso, anche se non dai britannici che non ne fanno mai menzione. È strano perché sono proprio loro quelli che dovrebbero trovarlo ridicolo e ridermi in faccia, ma non lo fanno.

