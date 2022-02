LEGGI – Clint Eastwood ha raccontato a Jeff Daniels di essersi riconosciuto in una nota scena di Scemo e più scemo

Jeb Stuart, lo sceneggiatore di, ha raccontato a SlashFilm perché, al tempo,rifiutò la parte di John McClane. In, battezzato Trappola di Cristallo in Italia, John McClane (Bruce Willis) è un poliziotto di New York che si reca in quel di Los Angeles per trascorre le festività natalizie con sua moglie Holly (Bonnie Bedelia) e i suoi figli, nonostante la crisi coniugale in corso fra loro.

Il problema è che il grattacielo della Nakatomi, dove lavora sua moglie e dove si sta tenendo il party aziendale che dà il via alle ferie natalizie, viene preso in ostaggio dal gruppo di terroristi capeggiati da Hans Gruber (Alan Rickman) e toccherà proprio a McClane risolvere, suo malgrado, la situazione. Come noto, per Bruce Willis e per la 20Th Century Fox si trattò di una scommessa – poi vinta – perché all’epoca quello del seminale action di John McTiernan è stato il primo ruolo action affidato all’attore.

Ma come mai il decisamente più affermato Clint Eastwood decise di passare oltre? Lo sceneggiatore Jeb Stuart spiega:

I produttori della pellicola andarono inizialmente da Clint Eastwood. Ironicamente la risposta che diede ai produttori fu che non capiva l’umorismo alla base del film. Cosa che, per me, fu un vero e proprio shock perché se ascolti un sacco di quelle battute, credo che Eastwood potrebbe essere stata una delle pochissime persone a poter dire con efficacia una cosa come “Vieni in California, vedrai che bello, ci divertiremo da matti”. Tutto questo genere di cose. Potevi davvero vederlo alle prese con linee di dialogo come quelle. È stato proprio lui a fornirmi l’ispirazione.

Cosa ne pensate su questo aneddoto sul primo capitolo della saga di Die Hard e Clint Eastwood? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!