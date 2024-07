In Il diritto di contare, film ispirato a una storia vera uscita nel 2016, Kevin Costner interpreta Al Harrison, direttore del Space Task Group alla NASA. In un’intervista con People, l’attore ha raccontato un aneddoto sulla sua esperienza sul set:

Non ho mai lavorato ubriaco su un set. Non ho mai lavorato strafatto su un set, ma ho preso la morfina nelle ultime due settimane di lavorazione di [Il diritto di contare]. Avevo dei calcoli renali e ho lavorato 10 giorni sotto flebo. Non so nemmeno come.

Non ho perso un giorno di lavoro – non ho mai perso un giorno di lavoro – e poi, quando pensavo che fosse finita, è arrivato un secondo calcolo renale, che non ho mai avuto, e sono subito ricominciati [i dolori]. Così sono rimasto nella mia roulotte con una flebo di morfina nel braccio. Alla fine nel film ho dovuto tenere le maniche abbassate invece che arrotolate per questo motivo. Volevo piangere, ma tutti stavano guardando, quindi non l’ho fatto.