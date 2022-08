La Lionsgate è al lavoro su Dirty Dancing 2, sequel del cult del 1987 diretto da Emile Ardolino, che vedrà anche il ritorno nel cast di Jennifer Grey, interprete di Baby. Dopo aver fornito, il mese scorso, i primi dettagli sull’atteso film, l’attrice ne ha concessi ora di nuovi, sottolineando in particolare l’intenzione di realizzare un’opera autonoma.

Ecco le sue parole, rilasciate a EW:

Non posso dirvi molto, purtroppo, ma vi dirò che coinvolgerà Baby. Ci sarà Kellerman’s [il resort al centro del film originale]. Ci sarà della musica. A meno che non ci sia molta CGI, Baby sarà un po’ più grande [ride]. Ci sarà Kellerman’s, musica, ballo, storia d’amore, romanticismo. Sono così super impegnata e dedita a farne una nuova versione. Quello che è successo è successo, e non succederà mai più. Non ci sarà mai un altro Johnny. Non ci sarà mai un altro Patrick. Questo sequel deve essere un’opera a sé stante. È molto complicato.

L’attrice ha poi fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori:

C’è una sceneggiatura alla quale stiamo lavorando. Lo gireremo nella primavera del 2023 e uscirà il 9 febbraio 2024. Quindi, credo che si stia davvero per concretizzare!

Vi ricordiamo che a dirigere il film ci sarà Jonathan Levine (Warm Bodies) che scriverà la sceneggiatura insieme a Elizabeth Chomko. Le riprese si terranno entro fine anno in vista dell’uscita prevista nel 2024.

Noto come Dirty Dancing – balli proibiti in Italia, il film con Jennifer Grey e Patrick Swayze (scomparso nel 2009 all’età di 57 anni) ha dato vita, nel 2004, a una rivisitazione interpretata da Diego Luna (Rogue One: a Star Wars Story, Narcos: Messico) e Romola Garai, Dirty Dancing 2 (Dirty Dancing: Havana Nights), e a un remake televisivo nel 2017.

Questa la sinossi del film:

Il cult anni ’80 che ha fatto ballare un’intera generazione. Anni ’60, l’adolescente Baby è in un villaggio vacanze con la famiglia quando incontra l’istruttore di ballo Johnny Castle. Con l’aitante ballerino la giovane scoprirà la passione e la sensualità della danza e imparerà il significato della parola amore.

Cosa ne pensate? Quanto attendete Dirty Dancing 2? Lasciate un commento!

