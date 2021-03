La Funko ha presentato due nuove figure della linea POP! dedicate a Frances “Baby” Houseman e a Johnny Castle, iconici personaggi diinterpretati rispettivamente da Jennifer Grey e da Patrick Swayze.

Potete vedere l’immagine delle due figure qua sotto:

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del film:

Per una tranquilla vacanza, gli Houseman (padre, madre e due ragazze) si recano negli ameni luoghi della East Coast. Qui la sedicenne Baby Houseman si annoia un po’ e, mentre i clienti dell’albergo si abbandonano alle danze scopre una sera, nell’ala destinata al personale di servizio, gli scatenati balli di costoro. Fulcro e animatore ne è un robusto giovanotto, Johnny Castle, il quale in coppia con la partner Penny Johnson è maestro di ballo per le ospiti dell’Hotel. Affascinata dal calore e dai ritmi di quei balli, la giovanissima Baby prende lezioni e fa presto ad imparare. Frattanto Penny, messa incinta da un cameriere, decide di abortire, ma rischia di morire a seguito del maldestro intervento di un praticone: Baby (che già aveva chiesto al padre di prestarle 250 dollari, senza dirgliene il motivo, giusto per venire in soccorso di Penny), fa ancora ricorso a lui (che è medico) per salvarla. Così le due ragazze diventano amiche, né vi è gelosia (per Penny il maestro di ballo è solo un affezionato compagno di lavoro) perché tra questi e Baby è nato l’amore. Per di più, dato il guaio capitato a Penny, Baby la sostituisce efficacemente nel duo di mambo, nel quale Johnny e Penny avrebbero dovuto esibirsi in occasione di un importante concorso. Successivamente Johnny, che è sinceramente innamorato di Baby, viene licenziato, poiché ha infranto il divieto della direzione dell’albergo di non avere rapporti con le ragazze ospiti. Ma il giorno della fine delle vacanze Johnny ritorna in albergo per rivedere Baby, e con lei si esibirà in uno scatenato mambo collettivo.