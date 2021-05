Il listino portato da Disney alle Giornate Professionali è introdotto dal country managerche ricorda: “È importante per noi essere presenti qui alle giornate di cinema, perché il cinema è nel DNA della nostra azienda”.La Disney presenta alcuni dei film più grandi della prossima stagione a partire da Crudelia

Crudelia (28 Maggio)

di Craig Gillespie

con Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser

Nella Londra degli anni ’70, la giovane stilista Estella De Mon diventa ossessionata dalle pelli dei cani, in particolare quelle dei dalmata, fino a diventare una leggenda sempre più spietata e terrificante nota con il nome di Crudelia. Un classico Disney.

Black Widow (9 Luglio)

di Cate Shortland

con Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone, Rachel Weisz

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Natasha Romanoff si ritrova da sola e costretta ad affrontare il suo passato mentre una nuova minaccia incombe.

The Night House – La casa oscura (Luglio)

di Ben Collins e Luke Piotrowski

con Rebecca Hall, Stacy Martin, Sarah Goldberg

Una donna (interpretata da Rebecca Hall) rimasta vedova da poco sta cercando di rimettersi in piedi dopo la morte inaspettata del marito, vive in una bella casa sul lago che il suo compagno ha costruito per lei prima di morire. Proprio quest’eredità rassicurante diventa però inquietante, perché Beth inizia a sentire un’indistinta presenza all’interno di casa, un qualche tipo di fantasma che sembra chiamarla. In cerca di risposte, decide a scartabellare tra gli effetti personali del marito e scopre qualcosa di sorprendente e poco rassicurante: riuscirà a risolvere il mistero che avvolge l’abitazione e a trovare davvero la serenità perduta?

Jungle Cruise (Estate)

di Jaume Collet-Serra

con Dwayne Johnson, Emily Blunt

Ambientato all’inizio del XX secolo, un capitano di un battello fluviale di nome Frank porta una scienziata e suo fratello in missione nella giungla amazzonica per trovare l’Albero della Vita che si ritiene possieda poteri curativi. Nel frattempo il trio deve combattere contro pericolosi animali selvatici e una spedizione tedesca in competizione. Da un’attrazione Disney.

Free Guy – Eroe per gioco (Agosto)

di Shawn Levy

con Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Taika Waititi

Nel videogioco Free City, Guy è un NPC programmato come commesso in banca. Due hacker, Milly e Keys, aiutati da un publisher, installano su Guy la consapevolezza del fatto che il suo mondo è un videogioco e prende provvedimenti per diventare l’eroe, creando una corsa contro il tempo per salvare il gioco prima che gli sviluppatori possano spegnerlo.

The Beatles: Get Back

di Peter Jackson

Il materiale presente nel film è stato restaurato dalla Park Road Post Production di Wellington ed è il risultato finale di oltre cinquantasei ore di filmati inediti e centocinquanta ore di audio mai ascoltati prima.

Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli

di Destin Daniel Cretton

con Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen

L’esperto di arti marziali Shang-Chi è costretto a confrontarsi con un passato che credeva di essersi lasciato alle spalle quando si ritrova invischiato con l’organizzazione criminale dei Dieci Anelli.

The Eyes of Tammy Fay

di Michael Showalter

con Jessica Chastain, Vincent D’Onofrio, Andrew Garfield

La storia dell’incredibile ascesa, caduta e redenzione del predicatore televisivo Tammy Faye Bakker.

The Last Duel

di Ridley Scott

con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, Harriet Walter

Re Carlo VI dichiara che il cavaliere Jean de Carrouges dovrà risolvere la sua disputa con un signorotto sfidandolo a duello.

Ron – Un Amico fuori programma

di Sarah Smith, Jean-Philippe Vine e Octavio E. Rodriguez

La storia di Barney, uno studente della scuola media, e Ron, il suo nuovo device iperconnesso che cammina e parla. Il malfunzionamento di Ron sullo sfondo dell’era dei social media li trasporta in un viaggio alla scoperta della loro amicizia.

Antlers

di Scotto Cooper

con Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas

In una città isolata nell’Oregon, un insegnante della scuola media e suo fratello sceriffo vengono incastrati da uno studente enigmatico, i cui segreti oscuri li porteranno a terrificanti incontri con creature leggendarie e ancestrali venute prima di loro.

Eternals – Gli eterni

di Chloe Zhao

con Angelina jolie e Richard Madden

Incanto

di Jared Bush, Byron Howard e Charise Castro Smith

Una giovane ragazza colombiana affronta la frustrazione data dall’essere l’unico membro della sua famiglia senza poteri. Il nuovo lungometraggio animato Disney.

West Side Story

di Steven Spielberg

con Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist

Tony e Maria, adolescenti appartenenti a due bande di strada rivali, si innamorano nella New York degli anni cinquanta

The King’s Man – Le origini

di Matthew Vaughn

con Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Rhys Ifans, Grigorij Rasputin, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hollander, Gemma Arterton, Matthew Goode, Charles Dance, Stanley Tucci

Mentre i peggiori tiranni e criminali si riuniscono per scatenare la Grande guerra, e far così morire milioni di persone, un uomo dovrà lottare contro il tempo per fermarli.

Nightmare Alley

di Guillermo Del Toro

con Toni Collette, David Strathairn, Cate Blanchett, Bradley Cooper