ha aperto i battenti il 12 aprile del 1992 (all’epoca era noto conosciuto come Euro Disney Resort) e la Casa di Topolino si appresta a celebrare la ricorrenza con una serie di festeggiamenti che si protrarranno, prevedibilmente, a lungo.

Tutto prenderà il via il prossimo marzo 2022, il 6 per l’esattezza, come abbiamo potuto apprendere dallo spot che è stato pubblicato sul profilo Instagram Ufficiale di Disneyland Paris. Potete vederlo qua sotto!

Da Twitter ci arrivano invece le immagini con il design dei biglietti e con il logo che verrà proiettato sul castello di Aurora durante lo spettacolo di luci e fuochi d’artificio serale attualmente sospeso a causa dell’emergenza sanitaria:

🎂 Photos: Tickets design and Sleeping Beauty Castle projection illustrate the Disneyland Paris 30th Anniversary branding. The party starts March 6, 2022 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/mY3v5pDI8d — DLP Report (@DLPReport) September 6, 2021

Vi ricordiamo che dopo tanta attesa, Disneyland Paris ha finalmente riaperto i battenti il 17 giugno, con Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney Village e Disney’s Newport Bay Club.

La riapertura porta con sé grandi novità anche grazie all’inaugurazione del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, il nuovissimo albergo a tema supereroi Marvel. Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel fa parte di un’importante operazione di espansione che include anche l’attrazione Cars Route 66 Road Trip nel parco Walt Disney Studios e l’area tematica Avengers Campus (i lavori di quest’ultimo sono in corso).

Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel ricorderà una galleria d’arte newyorkese, un omaggio alla città di New York che ha dato i natali ai Supereroi Marvel e a molti degli artisti che li hanno creati. L’hotel ospiterà inoltre una delle più grandi collezioni di opere d’arte Marvel al mondo, con oltre 300 oggetti in mostra, inclusi pezzi esclusivi e mai visti prima, in collaborazione con più di 95 artisti Marvel Comics e Marvel Studios. Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel offrirà comfort moderni e servizi personalizzati celebrando la cultura e la vibrante energia di New York. In questo articolo trovate il resoconto della nostra visita fatta durante l’evento dedicato alla stampa dello scorso giugno.