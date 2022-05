Screenrant ha intervistato Michael Waldron, sceneggiatore di, e gli ha chiesto un chiarimento su America Chavez.

Sul perché non esistano varianti del personaggio in altri universi, lo sceneggiatore ha spiegato:

Bella domanda. Questa è una delle cose che mi piacerebbe esplorare nel prossimo capitolo della storia di America. Chiaramente è un essere molto importante nell’universo, potete chiamarla come volete, anche Essere Nexus. Credo che sia tutta roba da affrontare mentre continueremo a esplorare la sua storia.

Nexus è un termine di cui si è parlato spesso in relazione a serie come WandaVision e Loki (che aveva addirittura un episodio chiamato L’evento Nexus). Si tratta, tra l’altro, di un termine che viene utilizzato nei fumetti Marvel per determinati esseri, chiamati appunto Esseri Nexus, in grado di condizionare la probabilità: sono considerate le architravi del Multiverso e sono fondamentali per la sua stabilità e coerenza.

A detta dello sceneggiatore su America Chavez, dopo quanto raccontato nel film di Sam Raimi, c’è ancora tanto da scoprire.

Trovate tutte le informazioni su Doctor Strange nel multiverso della follia nella nostra scheda. Il film è arrivato al cinema in Italia il 4 maggio