Dopo la notizia chenon uscirà in alcuni territori a causa del personaggio di America Chavez, il profilo Instagram di Xochitl Gomez è stato tempestato di insulti.

Benedict Wong ha così commentato la questione in un’intervista con Variety:

Non va bene, non va bene. Dobbiamo tutti capire che ha fatto il provino a 13 anni, è entrata nel cast a 14 anni, è stata una delle attrici più giovani a entrare nell’UCM in un film di quqeste proporzioni. Parliamo di una ragazzina che sta interpretando un ruolo e per cui merita soltanto soldi.

È assurdo che ci siano tutti questi troll codardi che non ci mettono la faccia che dovrebbero soltanto vergognarsi. […] È triste che in quel paese i fan non possano vedere questo film, ma quello che stiamo facendo è diffondere rappresentazione e dare voce a chi non ha voce.