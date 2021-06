Durante gli impegni stampa di Loki, la nuova serie TV dei Marvel Studios proposta in streaming su Disney+, l’head writer Michael Waldron ha naturalmente anche avuto la possibilità di parlare di, la pellicola di Sam Raimi sceneggiata proprio da Waldron.

In un’intervista che potete trovare su YouTube, Michael Waldron ha parlato delle tonalità horror di questo Doctor Strange capitolo 2:

Muoversi in un mondo horror è qualcosa che ovviamente Scott Derrickson, il regista del primo film, sa fare molto bene. Ovviamente avverti quest’influenza nel primo film. Anche se non è un horror movie in senso stretto c’è questa sorta di atmosfera inquietante che lo attraversa. È parte di ciò che fa funzionare così bene quel film. Il lavoro che Scott Derrickson ha fatto sul primo film, il lavoro che lui e l’altro sceneggiatore Jade Bartlett hanno fatto sul secondo, è qualcosa in cui mi sono immerso. In questo caso il covid ha dato a me e a Sam più tempo per realizzare la nostra cosa. Ed è una cosa tosta, sono davvero contento che ci sia stata la possibilità di dare una spinta in una direzione un po’ più spaventosa, proprio perché è qualcosa che Sam sa fare molto bene.